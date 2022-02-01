Самый красивый день для мусульманки — Всемирный день хиджаба.

Праздник хиджаба — накидки (платка), закрывающей тело, отмечается во всем мире 1 февраля благодаря Назме Кхан, пакистанской студентке.

Мусульманки в разных уголках мира поддержали ее инициативу.

— В нашей стране наша женская организация «Родник» стала первой, кто поддержал эту идею обратить внимание на себя с положительной стороны, что хиджаб не делает нас закрытыми от общества. Внешняя сторона, платок, который покрывает нас, даёт свободу мусульманке, это ее обязанность перед Всевышним, это наше право и выбор каждой из нас. И мы первыми в России вслед за Назмой Кхан начали проводить праздничные встречи для женщин, приуроченные к Всемирному дню хиджаба, — говорит руководитель Саратовской общественной организации «Родник» Хадижа Бибарсова.

Накануне в уютном конференц зале отеля «Ностальжи» в Саратове собрались более 30-ти представительниц прекрасного пола, чтобы разделить эту радость, узнать для себя что-то новое, набраться новых идей и знакомств…

Организаторы встречи представили насыщенную программу. Например, конкурс на знание истории лучших женщин Ислама. За каждый правильный ответ был подарок — красивый платок, главное украшение мусульманки.