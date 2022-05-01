Первомай имеет давнюю историю, уходя корнями в середину XIX века.

Ещё в 1856 году австралийские рабочие проводили массовые акции протеста и выдвигали требования о восьмичасовом рабочем дне.

Это движение получило поддержку рабочих Канады и США.

1 мая 1886 года демонстрация в Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием, которое позже стало памятной датой.

В России первые маевки состоялись в 1891 году в Санкт-Петербурге.

Через год после революции 1917-го года этот день стали отмечать как День Международной Солидарности Трудящихся – Первое Мая.

Сейчас эта дата полностью утратила прежнее политическое звучание, став просто Праздником Весны и Труда.