В Саратове могут перепрофилировать 1-ю горбольницу имени Ю. Я. Гордеева под госпиталь для зараженных коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

— Идет рост числа пациентов. Мы должны рассмотреть все варианты. 1-я горбольница и ее роддом, он практически не загружен, но имеет условия по боксированности палат, площадей. Принято решение рассматривать его как резервное подразделение, — уточнил Шувалов.

Медицинское учреждение, о котром идет речь, расположено по адресу Хользунова, 19.