Ночью с 22 на 23 февраля в Новоузенске вспыхнул огонь в одной из квартир 4-х квартирного деревянного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Пламя охватило 30 кв. метров. На тушение выезжало десять пожарных на двух расчетах.

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