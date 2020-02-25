Ночью с 22 на 23 февраля в Новоузенске вспыхнул огонь в одной из квартир 4-х квартирного деревянного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Пламя охватило 30 кв. метров. На тушение выезжало десять пожарных на двух расчетах.