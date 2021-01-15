Сотрудники Регионального оператора Саратовской области составили рейтинг худших управляющих компаний г. Саратова, оценив работу 187 организаций. При формировании перечня учитывались данные о сумме задолженности на 1 января 2021 года и история погашения платежей.

В ТОП-10 худших управляющих организаций вошли в порядке уменьшения суммы долга: ООО «Прогресс», ООО «УК «Мегаполис-октябрьский», ООО «УК «Фридом-комфорт», ООО «ЦКО «Ресурс», ООО «УК «Волгарь», ООО «УК «Сфера», ООО «УК «Фортуна», ООО «УК «4-й Жилучасток плюс», ООО «Квалитет», ООО «УО «Домовой свет».

— Совокупный долг этих 10 недобросовестных компаний составляет более 75 миллионов рублей, прирост с начала года составил 22 процента. В отношении каждой из них идут судебные разбирательства. Арбитражный суд по некоторым уже вынес решения в пользу Регоператора. Ждем в ближайшее время решений по остальным должникам, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, одной из форм влияния на управляющие организации является переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с Региональным оператором. Благодаря прямым договорам происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций. Преимуществом такой системы расчетов является гарантированность поступления оплаты услуги в полном объеме и в установленные сроки.

По всем интересующим вопросам могут обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27.