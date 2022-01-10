Еще одна необычная дата — день рождения имбирного пряника, который отмечается 10 января.

Имбирный пряник обязательно сочетает в себе имбирь с медом.

Кстати, неизменный компонент этого пряника — имбирь попал в Европу из Китая, где сначала применялся исключительно как снадобье для лечения болезней.

Рецепт этого любимого многими лакомства был завезён в Европу в 992 году армянским монахом Григорием Макаром. Именно он научил сначала французов мастерству выпекания знаменитых имбирных пряников.

Затем рецепт разошёлся по другим странам.