Всероссийский отбор в программу трудоустройства «100 лидеров» был запущен 28 сентября особой экономической зоной «Алабуга» (Республика Татарстан) при поддержке Агентства стратегических инициатив. Победители отбора получили гарантированную работу и возможность в ближайшей перспективе стать руководителем собственного проекта, а также занять позицию топ-менеджера. Это касается работы в реальном секторе экономики — стабильно растущем и практически не подверженном кадровым кризисам.

В число «100 лидеров» и победителей программы вошли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алина Бегимбет, Ильяс Малосиев и Севара Азимова. Ребята успешно прошли 2 этапа отбора в программу: дистанционный, предполагающий прохождение стратегической сессии и видео-интервью; очный, включающий недельный ассессмент в ОЭЗ «Алабуга».

— На ассессменте всех участников ожидали интерактивные бизнес-игры, общение с топ-менеджментом «Алабуги», защита проектов. В совокупности это помогло повысить уровень навыков общения и аналитики. По итогам двух этапов отбора у каждого появилась возможность работать над реальными проектами, которые сделают нас настоящими профессионалами, — рассказала об особенностях и перспективах проекта Алина Бегимбет.



