В 2022 году начнется реализация нового регионального проекта по ремонту образовательных организаций. Проект инициирован председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.

В период 2022-2026 годов планируется провести капитальный и текущий ремонт в 1000 образовательных организациях, среди которых 500 объектов – общеобразовательные и 500 объектов – дошкольные учреждения. Для участия в проекте в этом году определены 100 школ и 100 детских садов. Это объекты, требующие капитального либо текущего ремонта, особое внимание уделено ремонту кровли.

Наряду с этим, впервые регион участвует в федеральной программе капитального ремонта школ. С 2022 по 2026 годы от Саратовской области в эту программу войдут 124 объекта, а 19 уже включены в федеральную программу на 2022 год. Эти школы будут не только капитально отремонтированы. Обязательства региона предусматривают улучшение фонда школьных библиотек, повышение квалификации учителей и особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности зданий.

— 2022 год – особенный год для региональной системы образования. Еще никогда в таких масштабах не проводился ремонт школ и детских садов. В региональный проект, рассчитанный на пять лет, войдут школы и детские сады, где возможно поэтапное проведение капитального и текущего ремонта. А в федеральную программу капитального ремонта будут включены объекты, которые требуют больших затрат на комплексный ремонт. Таких школ у нас 124. Объекты 2022 года в эти проекты включены с учетом мнения органов местного самоуправления. Сочетая средства, которые нам выделяют в рамках федеральной программы и на уровне региона, мы к 2024 году получим новую модернизированную систему образования Саратовской области, — отметил министр образования региона Михаил Орлов.