Собственники индивидуальных домов Саратова задолжали за услугу по обращению с ТКО, по данным на 1 апреля 2022 года, более 156 млн рублей. Саратовский филиал АО «Ситиматик» выявил первую сотню тех, кто накопил наибольший долг с наибольшим сроком неоплаты услуги регоператора. Общая сумма их задолженности приблизилась к 5 млн рублей при среднем ежемесячном платеже в 270 рублей, а количество жильцов в некоторых домах превысило 15 человек.

Топ – 5 самых недисциплинированных плательщиков возглавляет дом по ул. Глебучев овраг с задолженностью 121,8 тыс. рублей, в котором зарегистрировано 19 человек. Следующими в списке стали дома по ул. Пугачева, где проживают 17 человек и задолженность составляет 64,4 тыс. рублей, и дом по ул. 2-й Рижский тупик с долгом в 59,3 тыс. рублей и тремя зарегистрированными. В доме по ул. Газопромысловая по документам проживает 12 человек, и задолженность составила 54 тыс. рублей. Замыкает пятерку «лучших» дом по ул. Алых роз с долгом в 52 тыс. рублей, в котором зарегистрировано 9 человек.

«Долги собственников домов из первой сотни неплательщиков в большинстве случаев накоплены с августа 2018 года, т.е. с самого начала работы регионального оператора. Начисление платежа за услугу по обращению с ТКО в частном секторе производится исходя из зарегистрированных в доме людей. При анализе этой группы потребителей видно, что самые большие долги копят дома, которые имеют все признаки «резиновых». По ним мы направляем документы не только в суд, но и в правоохранительные органы для инициирования проверки. В мартовских квитанциях должники вновь увидели пени, а при долге в несколько десятков тысяч их сумма становится очень заметной. Принудительно будут взысканы обе суммы, соответствующие документы уже готовятся для передачи в суд», — сообщил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для получения консультации по оформлению рассрочки платежей или урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90, или по адресу: г. Саратов, ул. Валовая, 2/10. По вопросам, оплаты, внесения изменений в лицевой счет, перерасчета и начислений можно обратиться на горячую линию: 8 (8452) 57-35-55.