Евдокия Старусева, родившаяся в 1916 году, проголосовала за изменения в Основной Закон страны.

Саратовская долгожительница Евдокия Старусева, родившаяся в 1916 году, поддержала поправки в Конституцию РФ. В Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны она приняла участие дома.

Женщина пережила голод в Поволжье в начале 30-х годов прошлого века, от которого умер ее отец и от болезни скончалась мать, а она, будучи совсем юной, растила трех своих братьев. В Великую Отечественную войну она трудилась медицинской сестрой в детских учреждениях, пережила бомбежки Саратова, а на фронтах войны погибли два ее брата.

Сейчас у Евдокии Старусевой большая семья, в которой уже родился один праправнук и ожидается рождение еще одного малыша из четвертого поколения родни.

Пожилая горожанка, которой в этом году исполнилось 104 года, отдала свой голос за изменения, которые обеспечат благосостояние детей, внуков, правнуков и праправнуков главы большой семьи.