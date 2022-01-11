День, когда благодарность поистине не знает границ, отмечается в мире 11 января.

Сегодня на календаре значится Всемирный день «спасибо».

Интересно, что в русском языке это волшебное слово родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».

Психологи рекомендуют благодарить собеседников от всего сердца, а не автоматически. Пусть это слово будет употребляться вами реже, зато станет энергетически более весомым и оттого более ценным.

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