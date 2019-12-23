С 17 по 19 декабря инспекторы провели рейд «Регистрационный знак».

За время мероприятия сотрудники ГИБДД выявили 118 нарушений, 115 из которых были по ст. 12.2 КоАП РФ (нечитаемые, нестандартные или установленными с нарушением требований госстандарта государственными регистрационными знаками) и три — без госзнаков.

— Государственные номерные знаки должны быть хорошо видны, иначе автомобилисту грозит штраф 500 рублей, а в случае умышленного сокрытия номеров нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав от 1 до 3 месяцев, — напомнили в ведомстве.