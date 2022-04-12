Праздник приурочен к первому в мире полету человека в космос.

Дебютный космический полет с человеком на борту состоялся 12 апреля 1961 года.

Первым в мире космонавтом стал Юрий Гагарин.

Отважный первооткрыватель космического пространства облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут.

Риск погибнуть был очень велик, особенно во время спуска на Землю. Но наш Гагарин справился и вернулся живым!

В течение двух лет после своего полета Гагарин ездил по миру с рассказами о космосе. Лидеры государств считали за честь пожать руку первому в истории человечества космонавту.

Интересно, что космонавтам не рекомендуется плакать в космосе. В условиях невесомости слезы не стекают по щекам, а остаются в виде шариков на поверхности глаза, вызывая сильный дискомфорт.