Домой Рубрики Новости Саратова 12 детей погибли в авариях в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера 12 детей погибли в авариях в Саратовской области По Новости Саратова - 17.01.2022 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В 2021 году в Саратовской области зафиксировали 359 ДТП с участием детей. За год пострадали 396 детей. Среди них 12 погибших. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Обозначены поручения саратовским чиновникам по снегоочистке Крещенские купания в Саратове состоятся Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Обозначены поручения саратовским чиновникам по снегоочистке Новости Саратова - 17.01.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обозначил ряд поручений на постоянном действующем совещании при мэре города Михаиле Исаеве по снегоочистке городов. Они звучат так: - Усилить... Крещенские купания в Саратове состоятся 17.01.2022 Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 17.01.2022 Центр Саратова остался без воды 17.01.2022 Собственника «Пятерочки» в Саратове наказали за изменение фасада 17.01.2022