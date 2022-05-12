Сегодня, 12 мая, во всех уголках мира отмечается Международный день медицинской сестры.

Медсестры — специалисты, выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Они являются обязательными помощниками докторов и на протяжении всего срока лечения работают с пациентом.

Официальное решение отмечать этот праздник принято Международным советом медсестёр в 1974 году. В России же его начали отмечать с 1993 года.

Сейчас медсёстры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения.