День прокуратуры в России ежегодно празднуется 12 января.

Смысл даты в том, чтобы почтить труд работников надзорного ведомства.

Прокуратуру еще называют государевым оком. Выражение родилось из слов российского императора Петра Первого, который во время представления Сенату первого генерал-прокурора Павла Ягужинского произнес: «Вот мое око, коим я буду все видеть».

Самым известным прокурором Саратовская области стал Евгений Григорьев, который был убит 13 февраля 2008 года выстрелом в голову из пистолета с глушителем около подъезда своего дома на улице Большая Горная в Саратове. Основная версия следствия — заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Григорьева. Его именем названа улица областного центра, на которой находятся Саратовская областная прокуратура и Следственный комитет региона.

Обычно к Дню работников прокуратуры приурочивают вручение наград, премий, присвоение новых должностей и званий.