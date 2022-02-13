Сегодня праздник у радийщиков.

Причем, не только у ведущих, но и всех, кто обеспечивает радиоэфиры — редакторов, технического персонала, менеджеров, продакшн и пр. Всех, кто находится по ту сторону доносящихся из радиоприемников звуков музыки или новостей.

Выбранная дата имеет символическое значение, поскольку приурочена к началу вещания «Радио ООН», которое состоялось в этот день в далеком 1946 году.

Интересно, что первым политическим событием, которое передали в радио эфире, была Октябрьская Революция 1917 года.

Поздравляем наших коллег из холдинга «Волга-Медиа», в который входит и сайт «Новости Саратова», — «Радио «Комсомольская правда»-Саратов» с профессиональным праздником. Желаем всему коллективу радио «КП» здоровья и счастья, высоких рейтингов и легких эфиров.