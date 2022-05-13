13 мая ежегодно отмечается праздник для истинных гурманов — Международный день хумуса.

Хумус — это левантийский и египетский соус из нута с тахини (кунжутной пастой), оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. Это основные компоненты. Но часто в него добавляют оливки, орешки, сушеные томаты и пр.

Известен на протяжении десятков тысяч лет.

Это самый популярный соус на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сейчас хумус можно купить в любом супермаркете, но полезнее приготовить самим. Тем более, что рецепт простой, при желании можно найти в интернете.

В хумусе ноль калорий и лишь легкоусвояемый белок с растительным жирами.