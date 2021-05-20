Прошедший 2020 год был важным для развития спорта в областном центре. Так, завершилась реконструкция стадиона «Волга», который теперь не только отвечает всем современным стандартам спортивной подготовки, но и является одной из лучших площадок для круглогодичной подготовки спортсменов. Жители Саратова по достоинству оценили новые условия для занятий, стадион пользуется большим спросом у горожан.

В том же году завершился первый этап реконструкции еще одного важного городского спортивного объекта – стадиона «Спартак». В этом году в рамках два этапа реконструкции планируется начать строительство спортивного комплекса. На «Спартаке» будут проходить подготовку воспитанники спортивных школ таких видов спорта как легкая атлетика, триатлон, морское многоборье, футбол, конькобежный спорт. Обновление стадиона стало возможным благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Также по его инициативе в этом году планируется капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона «Торпедо».

Управление провело в 2020 году традиционные мероприятия «Рождественская гонка» на лыжном стадионе «Зимний», спортивный праздник «Елка на воде», Рождественский турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд, посвященный Героям Отечества, культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня». В начале 2020 года более 15 тысяч человек приняли участие в спортивных и физкультурных мероприятиях.

С введением ограничительных мер управление активизировало дистанционную работу: весь тренировочный процесс был выстроен с применением интернет-технологий, важной составляющей работы в социальных сетях стала обратная связь.

Жители охотно включились в онлайн-соревнования и конкурсы фотографий, рисунков и видеороликов, проводимых в рамках спортивных праздников, в онлайн-велопробег «Велогород-430» и соревнования по «Саратовский азимут», которые были приурочены ко Дню города.

За период ограничительных мер были налажены механизмы взаимодействия с Всероссийскими физкультурно-спортивными проектами «Зеленый фитнес» и «Северная ходьба – новый образ жизни».

Саратовским спортсменам удалось выступить на Всероссийских и международных соревнованиях. Воспитанники муниципальных спортивных школ за год завоевали 134 медали, в том числе 41 золотых, 68 серебряных и 25 бронзовых.

Наиболее значимым выступлением стала победа воспитанницы саратовской СШОР №3 Анастасии Халиуллиной на чемпионате мира по биатлону среди юниоров. Победами в Чемпионате России по кикбоксингу отметились воспитанники ЦСШОР Вреж Петросян и Анна Ажгирей, действующая чемпионка мира. Победительницей в первенстве России по ушу стала Марьяна Авдеенко. Во всероссийских соревнованиях отличились представители игровых видов спорта, таких как гандбол и мини-футбол СШОР №14 «Волга».

Управление по физической культуре и спорту помогает формировать благоприятную среду для совершенствования физкультурно-спортивного сектора, бережно сохранять традиции спортивных школ, а так же внедрять новые подходы к массовой работе с горожанами. При поддержке саратовцев и их заинтересованности данная сфера продолжит развиваться.