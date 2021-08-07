14-летняя девочка из поселка Липовский Озинского района стала жертвой мошенников в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Подростку в личные сообщения пришло письмо о выигрыше в 50 тысяч рублей. Для получения денежного приза мошенники попросили прислать данные банковской карты и перечислить «комиссию» за перевод.

Девочка отправила данные банковской карты мамы, после чего перевела с ее карты на указанный злоумышленниками счет 8,863 тысячи рублей. После этого переписка закончилась.

Мама девочки обратилась в полицию, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.