14 сентября в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт камерной

музыки «Opus 32» в рамках фестиваля «Сотворчество». Фестиваль организован

«Музыкальным обозрением» (Москва) (художественный руководитель Устинов) и

познакомит Саратов с музыкой молодых композиторов и тенденциями современного

искусства (подробности на сайте «Музыкального обозрения).

В проект «Opus 32» включены сочинения, отмеченные опусом или номером 32; созданные

композиторами в 32 года; написанные для 32 исполнителей, 32 инструментов; циклы из 32

вариаций, частей, пьес; произведения из 32 тактов, содержащие в названии цифру 32 и т.д.

На сцене Большого зала выступят ведущие солисты консерватории. Прозвучит музыка С.

Рахманинова, А. Аренского, А. Корелли, С. Губайдулиной, М. Равеля. Концерт «станет

воспоминанием о вечере, прошедшем в 2004 на фестивале “Музыкальное обозрение –

Opus 15”. Особым произведением вечера станет исполнение Концерта для 4-х клавиров

с оркестром И.С. Баха. Оно будет посвящено памяти участников того концерта,

выдающихся музыкантов: двух ректоров консерватории — Анатолия Скрипая и Льва

Шугома, художественного руководителя Саратовской филармонии Анатолия Катца.

В переложении для 4-х фортепиано также прозвучит знаменитый «Полёт валькирий» Р.

Вагнера.

Начало в 19

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.

14 сентября

Стоимость билетов — 250 рублей