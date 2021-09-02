14 сентября в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт камерной
музыки «Opus 32» в рамках фестиваля «Сотворчество». Фестиваль организован
«Музыкальным обозрением» (Москва) (художественный руководитель Устинов) и
познакомит Саратов с музыкой молодых композиторов и тенденциями современного
искусства (подробности на сайте «Музыкального обозрения).
В проект «Opus 32» включены сочинения, отмеченные опусом или номером 32; созданные
композиторами в 32 года; написанные для 32 исполнителей, 32 инструментов; циклы из 32
вариаций, частей, пьес; произведения из 32 тактов, содержащие в названии цифру 32 и т.д.
На сцене Большого зала выступят ведущие солисты консерватории. Прозвучит музыка С.
Рахманинова, А. Аренского, А. Корелли, С. Губайдулиной, М. Равеля. Концерт «станет
воспоминанием о вечере, прошедшем в 2004 на фестивале “Музыкальное обозрение –
Opus 15”. Особым произведением вечера станет исполнение Концерта для 4-х клавиров
с оркестром И.С. Баха. Оно будет посвящено памяти участников того концерта,
выдающихся музыкантов: двух ректоров консерватории — Анатолия Скрипая и Льва
Шугома, художественного руководителя Саратовской филармонии Анатолия Катца.
В переложении для 4-х фортепиано также прозвучит знаменитый «Полёт валькирий» Р.
Вагнера.
Начало в 19
Пр. им. Кирова С.М., д. 1
Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.
14 сентября
Стоимость билетов — 250 рублей