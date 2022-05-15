Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи.

Официальное празднование этого дня началось в 1993 году. Целью такого решения стало обратить внимание общественности на существующие проблемы семьи.

Каждый год на праздник выбирается определенная социальная тема. Например, некоторыми из таких девизов стали: «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом» и другие.