В минувшие сутки, на утро 27 марта, в Саратовской области коронавирусом заболели еще 157 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 54,168 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 48,836 тысячи человек.

Новые случаи регистрировались в Саратове — 75, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 14, Балашовском — шесть, Аткарском и Петровском — по пять, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Ершовском и Пугачевском — по четыре, Ивантеевском, Марксовском и Татищевском — по три, Александрово-Гайском, Аркадакском, Красноармейском, Лысогорском и Новобурасском — по одному.