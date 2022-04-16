Впервые цирк появился в Древнем Риме.

Правда, он был совсем не похож на современный цирк с клоунами и дрессированными животными.

Древние римляне использовали сооружение под место для скачек и бои гладиаторов.

Одним из первых в России является цирк имени братьев Никитиных в Саратове.

Этот первый стационарный цирк был построен братьями Никитиными в августе 1873 года в Саратове. Он до сих пор считается одним из лучших в России.

Интересно, что цирковая арена имеет строгий размер. Ее диаметр составляет 13 м, что оптимально подходит для бегущих галопом по кругу лошадей.