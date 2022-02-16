Есть в календаре и такой праздник, а в магазинах есть много ананасов круглый год. Даже в России.

Заметьте — день свежего, а не консервированного ананаса. Потому что так полезнее.

Этот фрукт спеет круглогодично. Лишь бы условия были для его созревания подходящими от 20 до 30 градусов тепла.

Ну а как же правильно выбрать свежий вкусный ананас, из тех, что выросли?

Есть несколько лайфхаков.

Спелый ананас на ощупь слегка продавливается. Если не удается почувствовать мякоть — плод еще не дозрел, а если она продавливается слишком сильно — фрукт перезрелый.

Кстати, по ананасу можно постучать как по арбузу. Глухой звук — смело покупайте!