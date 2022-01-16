Сегодня, 16 января, отмечают свой профессиональный праздник ледовары.

Ледовар — это тот, кто заливает, прессует и обновляет ледовое покрытие на площадках для катания на коньках и ледяных аренах.

Именно в этот день в 1901 году родился американец Фрэнк Замбони, который и придумал ресурфейсер – специальную машину, с помощью которой готовят ледовые площадки.

Кстати, в Саратове к выходным еще с пятницы подготовили все городские катки. Площадки расчистили от снежных заносов специально для любителей коньков.