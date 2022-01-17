А вы знаете, что многие вещи, которыми сегодня активно пользуются люди, придумали дети?

Например, шрифт Брайля, пакет, батут, водные лыжи, калькулятор, снегоход…

День детских изобретений, отмечаемый сегодня, учредили в честь американского президента Бенджамина Франклина, который родился 17 января и уже в детстве отличался фантазией и смекалкой.

Юный Франклин придумал кресло-качалку, бифокальные очки, молниеотвод и ласты.

Так что присмотритесь к своему ребенку повнимательнее.

Может быть, он мастерит из конструктора что-то весьма полезное и необычное, что может пригодиться в быту всем нам?