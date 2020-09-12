Сегодня, 12 сентября, председатель ОПы Саратовской области Борис Шинчук посетил избирательный участок №355 в Саратове.

Председатель УИК Наталья Войнова рассказала, что в первой половине дня жителям территории участка можно было проголосовать непосредственно рядом с домом, чем и воспользовались 173 человека. Все бюллетени, заполненные на придомовой территории, находятся сейчас в сейф-пакетах и ждут своего часа — окончания голосования 13 сентября, когда их вскроют и голоса запротоколируют вместе с теми, которые комиссия извлечет из урн.

Сейчас на участке полностью готовы к основному дню голосования 13 сентября. На входе в участок проверяют температуру у посетителей, обрабатывают руки. Готовы к выдаче индивидуальные пакеты с масками, перчатками, ручками и салфетками для избирателей, дежурит полиция, на посту и наблюдатели.

Помещение для голосования просторное – это спортзал, в котором соблюсти требуемую дистанцию трудности не составляет.