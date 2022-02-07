Завершено расследование несчастного случая, в результате которого в Ивантеевском районе погиб 18-летний машинист конвейера ООО «СтройАвтодор».

Напомним, 14 января на территории предприятия по производству битуминозных смесей проводились работы на ленточных конвейерах «Грохот».

Как установила Государственная трудовая инспекция, взятый на предприятие два месяца назад молодой машинист чистил неисправные линии, подавал лопаты другим рабочим.

Когда конвейер снова включили, все рабочие пошли на свои участки.

Спустя время парень не пришел на чистку другого конвейера. Его стали искать и обнаружили мертвым под конвейерным валом.

Инспекторы полагают, что молодого человека затянуло барабаном конвейера в металлическую конструкцию под концевыми участками двухленточных конвейеров во время уборки насыпи из доломита. Уже там парень получил несовместимые с жизнью травмы всего тела.

Уточняется, что алкоголь в крови погибшего обнаружен не был.

ГТИ сделала вывод, что «причиной несчастного случая явился ряд нарушений норм охраны труда».

Молодого сотрудника допустили до работы без прохождения профессионального обучения по должности «машинист конвейера». Инструкций по охране труда не было.

В итоге ответственность за несчастный случай возложена на начальника заводов ООО «СтройАвтодор», директора ООО «СтройАвтодор» и частично на самого погибшего машиниста конвейера.

Теперь степень ответственности и меру наказания для виновных определят правоохранительные органы и суд.