По сообщению Госавтоинспекции Саратова, накануне, 22 февраля, в аварии пострадал пешеход.

Им оказалась 18-летняя девушка, на которую наехал водитель «Лада Веста». ДТП произошло на улице Симбирской 66.

Пострадавшая госпитализирована.

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