Домой Рубрики Новости Саратова 18-летнюю девушку сбил водитель «Лады» в Саратове РубрикиНовости Саратова 18-летнюю девушку сбил водитель «Лады» в Саратове По Новости Саратова - 23.02.2022 122 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber По сообщению Госавтоинспекции Саратова, накануне, 22 февраля, в аварии пострадал пешеход. Им оказалась 18-летняя девушка, на которую наехал водитель «Лада Веста». ДТП произошло на улице Симбирской 66. Пострадавшая госпитализирована. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ночью сгорели дома в Саратове и Энгельсе Сотрудники ДПС помогли вовремя добраться молодым родителям до роддома в Саратове Стая из 15 агрессивных бродячих собак замечена саратовцем ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ночью сгорели дома в Саратове и Энгельсе Новости Саратова - 23.02.2022 0 В ночь с 22 на 23 февраля в Саратове и Энгельсе загорелись частные дома. Пришлось тушить более 120 квадратных метров. Об этом сообщает региональное... Сотрудники ДПС помогли вовремя добраться молодым родителям до роддома в Саратове 23.02.2022 Стая из 15 агрессивных бродячих собак замечена саратовцем 23.02.2022 Мэрия Саратова прокомментировала крупную аварию на электросетях 23.02.2022 Крупная авария на электросетях оставила без воды и света значительную часть... 23.02.2022