Накануне майских праздников в Энгельсе состоялся второй выпуск мальков в Волгу в рамках акции «Водорослям крышка!». Несколько месяцев жители Саратовской области собирали пластиковые крышки из-под напитков, сдавали их в специализированные контейнеры и помогали сортировать. Все собранные крышки, а это 2,8 тонны, организаторы акции передали переработчикам, а на вырученные средства купили 18 тыс. мальков травоядных рыб. Еще 24,5 тыс. мальков было куплено на благотворительные пожертвования.

«Для каждого участника акции, всех, кто собирал в течение полугода крышки, день выпуска мальков — праздничный. Самыми простыми действиями любой желающий внес вклад в оздоровление родной реки Волги. Наша компания с первого дня поддержала проект: в школах и детсадах Саратова и Энгельса организован сбор и вывоз крышечек на станцию, где велась сортировка. Контейнеры для сбора были установлены в офисе регоператора и в экопункте «Вторматик». С нашей помощью из общего количества было собрано более 1 млн крышечек, которые весят 2,1 тонны. В каждом торжественном выпуске мальков принимают участие наши сотрудники с детьми», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Проект «Водорослям крышка!» стартовал в 2021 году. Он направлен на решение сразу трех задач: предотвращение активного цветения реки, замусоренности берегов и приобщение жителей к раздельному сбору отходов. По итогам нескольких месяцев в пошлом году было собрано 3,5 тонны пластиковых крышек, а в Волгу выпущено 75 тыс. маленьких сазанов, толстолобиков и белых амуров.

Проект «Водорослям крышка!» реализуется на постоянной основе. Принять в нем участие могут не только школьники и дошкольники, но каждый желающий. Для этого Саратовский филиал компании организовал две постоянные общедоступные точки сбора: в офисе регионального оператора по обращению с ТКО, расположенном на ул. Валовая 2/10, и в пункте приёма вторсырья «Вторматик» в Энгельсе на ул. Красноярская, 2. Организаторами проекта стали АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциация производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фонд поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ».