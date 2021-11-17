В пятницу, 19 ноября, в преддверии своего 135-летия, Саратовский областной музей краеведения проведет День открытых дверей.

Саратовцы и гости города смогут бесплатно посетить музей и ознакомиться с экспозициями, выставкой «Дорога в космос», а также временными выставками «Война и Победа. Взгляд художника-фронтовика», «Драгоценный мир живой природы» и «Город глазами молодых».

Также в этот день каждый 135-й посетитель получит на память музейный сувенир.

Вход в музей осуществляется по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание.