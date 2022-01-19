Домой Рубрики Новости Саратова 19 января — День купания в проруби РубрикиНовости Саратова 19 января — День купания в проруби По Новости Саратова - 19.01.2022 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников. Традиционно в Крещение желающие трижды погружаются в ледяную воду. Говорят, что эта процедура оздоравливает организм. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Штамм «Омикрон» вплотную подобрался к Саратовской области Глава полиции Саратова ушел на пенсию после 25 лет работы Саратов от снега сегодня будут чистить около 700 машин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Штамм «Омикрон» вплотную подобрался к Саратовской области Новости Саратова - 19.01.2022 0 Случаи заражения омикроном уже выявлены в соседних с Саратовской областью регионах. Как сообщили в федеральных СМИ, штамм "Омикрон" в настоящее время активно распространяется в Самарской... Глава полиции Саратова ушел на пенсию после 25 лет работы 19.01.2022 Саратов от снега сегодня будут чистить около 700 машин 19.01.2022 По дороге на Казахстан саратовская автоледи протаранила «Приору» 19.01.2022 Под Саратовом в огне погиб 80-летний пенсионер 19.01.2022