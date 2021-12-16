Служба одного из сайтов по поиску работы выяснила, как жители Саратовской области относятся к QR-кодам и поддержали бы введение ограничений для непривитых от коронавируса.

67% жителей обеспокоены высокими темпами распространения новой инфекции. Каждый четвертый положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса, абсолютно отрицательно относятся 45%. Из числа вакцинированных респондентов QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%.

Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста: 43% опрошенных старше 55 лет и 40% — в возрасте от 45 по 54 лет.

В то же время каждый пятый респондент Саратовской области поддержал бы введение ограничений для непривитых. Позитивнее других к этой мере относятся респонденты старшего возраста: 40% опрошенных старше 55 лет и 39% – в возрасте от 45 по 54 лет. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы лишь каждый второй.

В разрезе профессий введение ограничений для непривитых ожидаемо приветствовали врачи (49%), а также сотрудники банковской сферы (43%), сотрудники сферы закупок (40%), топ-менеджеры (35%) и работники образовательной сферы (34%).