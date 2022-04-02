Сегодня, 2 апреля, отмечается международный день детской книги. Этот праздник учрежден в день рождения Х. К. Андерсена.

В 1967 году некоммерческой организацией Международный совет по детской и юношеской литературе был учрежден день детской книги. В этот день IBBY раз в два года присуждает премию имени Х. К. Андерсена писателю — автору книг для детей и художнику-иллюстратору детских книг.

Детские книги крайне важны для правильного и полноценного воспитания ребенка и как ничто другое помогают юным читателям пополнять словарный запас и совершенствовать свою речь.