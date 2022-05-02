Дата провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году.

Ее цель — повышение осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции.

За последние несколько лет популяция тунцов значительно сократилась.

Тунцы, отосящиеся к семейству скумбриевых, значительно отличаются по размеру и массе. Самый маленький — скумбриевый тунец – размером примерно 50 см и весом 1,8 кг. А самый крупный тунец может достигать в длину до 4,5 м и весить более 600 кг!

Любят эту рыбу за нежный вкус и отсутствие каких-либо посторонних запахов, а также за набор полезных пищевых свойств.