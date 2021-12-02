Сегодня, 2 декабря, в Саратове 2-я Садовая улица осталась без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись участка от Большой Садовой до улицы Степана Разина.

Планируется, что работы закончатся к 20:00.