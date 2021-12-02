Домой Рубрики Новости Саратова 2-я Садовая в Саратове осталась без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера 2-я Садовая в Саратове осталась без воды По Новости Саратова - 02.12.2021 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 декабря, в Саратове 2-я Садовая улица осталась без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись участка от Большой Садовой до улицы Степана Разина. Планируется, что работы закончатся к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Завтра Саратовская область отметит свое 85-летие Компания «Ситиматик» стала партнером международного конкурса «Школа реальных дел» В Саратове отпразднуют «День многодетной семьи» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра Саратовская область отметит свое 85-летие Новости Саратова - 02.12.2021 0 Завтра, 3 декабря, в Саратове состоится праздничное мероприятие, посвящённое 85-летию Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул 64". Жителей области поздравит Губернатор Валерий Радаев. Начало... Компания «Ситиматик» стала партнером международного конкурса «Школа реальных дел» 02.12.2021 В Саратове отпразднуют «День многодетной семьи» 02.12.2021 Коронавирус унес жизни еще 24 жителей Саратовской области 02.12.2021 Жительницу Балакова у дома покусали бродячие собаки 02.12.2021