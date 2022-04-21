Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления.

Это российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов.

Интересно, что на начало 2018 года в стране насчитывалось 21 945 муниципальных образований. 

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