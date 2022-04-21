Домой Рубрики Новости Саратова 21 апреля — День местного самоуправления РубрикиНовости Саратова 21 апреля — День местного самоуправления По Новости Саратова - 21.04.2022 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Это российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Интересно, что на начало 2018 года в стране насчитывалось 21 945 муниципальных образований. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Балакове на набережной Леонова «ВАЗ» сбил 8-летнего велосипедиста В четверг в Саратовской области ожидают грозу Главного саратовского коммуниста Анидалова судят за хулиганство на проспекте Столыпина ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 21 апреля — День местного самоуправления Новости Саратова - 21.04.2022 0 Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Это российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Интересно, что на начало 2018 года в стране насчитывалось 21 945... В Балакове на набережной Леонова «ВАЗ» сбил 8-летнего велосипедиста 21.04.2022 В четверг в Саратовской области ожидают грозу 21.04.2022 Главного саратовского коммуниста Анидалова судят за хулиганство на проспекте Столыпина 21.04.2022 Валерий Радаев получил право избираться губернатором на третий срок подряд 21.04.2022