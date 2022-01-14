21 проект из Саратовской области выиграл в первом в 2022 году конкурсе Фонда президентских грантов — некоммерческие организации региона получат более 43 миллиона рублей на социально значимые проекты.

В числе наиболее крупных – «Благотворительный автобус: комплексная мобильная помощь» (4,5 миллиона рублей), «Сдать кровь ближе, чем кажется» (2,9 миллиона рублей), создание центра социально-коммуникативного развития «Яркие дети» (2,7 миллиона рублей), региональное молодежное медиа-комьюнити «Горизонталь» (2,7 миллиона рублей).

В этом году выиграли гранты многие проекты из районов области, в том числе направленные на социальную поддержку, развитие туризма и краеведения. В их числе – создание мобильной социальной бригады для помощи семьям в сёлах, обустройство сада-парка близ храма Архангела Михаила в селе Лох Новобурасского района, «Проект Укек: популярно об археологии», проект Энгельсского района «Спорт – в каждое село».