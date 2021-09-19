В Саратовской области к полудню третьего дня выборов число жалоб достигло 405. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил секретарь избирательной комиссии Сергей Седов на очередном брифинге в ОИК.

— Из этих жалоб 304 поступили в УИКи и ТИКи, 98 — в областной избирком. Не подтвердились 213 жалоб, удовлетворено 40, частично удовлетворено было 11. Остальные пока в работе, — сказал член избиркома.

На 10:00 явка на выборы в Саратовской области достигла 31,03%, В округе № 163 — 31,5%, № 164 — 44,4%, № 165 — 36,52% и № 166 — 35,77%, об этом сообщила председатель избиркома Ирина Романова.

Стоит отметить ЧП, на УИК № 550 в Балакове. Там пришлось отменить результаты голосования за 17 и 18 сентября. На этом участке успели проголосовать 1114 жителей Балаково или 59,22% от общего числа избирателей, прикрепленных к этой УИК. Теперь голоса этих людей учтены не будут, повторно проголосовать они не смогут.