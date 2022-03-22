Праздник таксистов носит неофициальный характер, но от этого менее значимым не становится.

Канули в Лету те времена, когда «наши люди в такси не ездили». Теперь вскладчину на такси порой даже дешевле, чем на автобусе или троллейбусе.

Между тем, первые прототипы такси появились в Лондоне в 1636 году, когда кучеры получили лицензию на извоз.

Машины такси в Лондоне имели сначала красный и зелёный цвет. «Пожелтели» они позже. А сегодня такси в Англии черного цвета.

Кстати, во Вьетнаме в качестве такси используют… слонов.