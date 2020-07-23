Сегодня, 23 июля, в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина в соцсети Instagram сообщили о компенсациях для обманутых дольщиков.

Наблюдательный совет фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства ДОМ.РФ принял решение о выплате компенсации по проблемному дому на Федоровской улице 6 в Саратове.

Деньги получат 228 семей.

— Таким образом, на рассмотрении у Фонда осталось пять домов: «Стройинтерсервис» — два дома, на Федоровской, 1, Фонд жилищного строительства — два дома, — отметили в публикации.