В убийстве 51-летнего саратовца подозревается его 23-летний сын.

Напомним, в ночь на 22 ноября в квартире дома по улице Азина Саратова в комнате был найден окровавленный труп хозяина жилища.

Саратовец скончался от колото-резаного ранения груди с повреждением сердца, — уточнили следователи, которые возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Правоохранительные органы задержали 23-летнено сына погибшего. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

По иронии судьбы, преступление произошло в День сына, которое отмечается 22 ноября.