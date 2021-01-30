В минувшие сутки в Саратовской области заболевание коронавирусом выявлено у 245 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 42,951 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 37,56 тысячи человек, включая 263 человека за прошедшие сутки.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 112, Энгельсский район — 31, Балаковский — 21, Балашовский и Ершовский — по восемь, Вольский и Хвалынский — по семь, Петровский — шесть, Базарно-Карабулакский и Марксовский — по пять, Краснокутский, Пугачевский, Ртищевский и Татищевский — по четыре, Дергачевский, Калининский, Лысогорский, Озинский и Турковский — по три, ЗАТО Светлый — два, Новобурасский и Саратовский — по одному.