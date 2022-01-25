25 января учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений отмечают свой праздник – День студента.

В Саратове эта дата всегда широко отмечается. Ведь наш город — по-настоящему является студенческим.

Одним из самых известных учащихся Саратова в последствии стал первый космонавт мира — Юрий Гагарин, получавший образование именно у нас.

Учиться сегодня в Саратов приезжают не только из других городов страны, но и мира. На улицах города можно без труда встретить студентов с разных концов света — Африки, Индии, Китая, Европы, Америки…

Что касается быта, то кроме жареной на общаговской кухне картошки, веселья и шумных компаний вечно голодные студенты (сытое брюхо, понятно, к учению глухо) еще обожают разные приметы.

Так, например, классика жанра : многие стараются не мыть голову перед экзаменом или зачётом (дабы в переносном смысле преподаватель не «намылил» голову), а также бриться, стричь ногти перед ответственным днем.

Кто из нас, учась в институте, университете, колледже, техникуме, академии и пр. не клал себе под пятку в ботинок, кроссовок или туфлю заветные пять рублей? «Пятак» всегда сулит студентам хорошую отметку.

А на пожелание «ни пуха, ни пера» непременно надо ответить «К черту!».

В общем, от сессии до сессии живут студенты весело, а 25 января тем более.

На фото : Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 г.