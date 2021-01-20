В Саратовской области в минувшие сутки выявлено 250 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 40,449 тысячи случаев. Выздоровели 344,836 тысячи человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 104, Энгельсский — 23, Балаковский — 18, Петровский — шесть, Балашовский район и ЗАТО Светлый — по пять, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Озинский, Ровенский и Романовский — по четыре, Аркадакский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Калининский, Краснокутский, Новоузенский, Пугачевский, Ртищевский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Духовницкий, Перелюбский, Самойловский, Саратовский, Советский и Хвалынский — по два, Балтайский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Турковский и Федоровский — по одному.