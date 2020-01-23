Саратовской области участились случаи телефонного мошенничества.

По информации ГУ МВД региона, в Самойловском районе местная жительница обрадовалась сообщению лже-сотрудницы банка, которая уведомила ее об одобрении кредита на 70 тысяч рублей. Для оформления требовалось лишь перевести четыре тысячи 100 рублей.

После перевода средств, потерпевшей позвонил второй фигурант аферы и сказал, что надо оплатить комиссию в размере 13 тысяч. Тут сельчанка почуяла неладное и попросила вернуть ранее переведенные средства. Однако для возврата потребовалось еще 3900, после чего «кредиторы» стали недоступны.

Женщина в Татищевском районе оказалась в такой же ситуации. Через Интернет она хотела оформить кредит на 25 тысяч, однако не только не получила займ, но и осталась без 33 тысяч 350 рублей на счету.

— Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги, не убедившись в фактической возможности выполнения обязательств продавцом. Если вам предлагают оформить кредит по телефону, уточните, с сотрудником какой именно организации вы разговариваете, попросите повторить. Запишите название этой организации и предложите перезвонить позже. Так у вас будет время, чтобы найти информацию об организации, посетить сайт предполагаемого кредитора, найти телефон контакт-центра и уточнить, действительно ли вам одобрен кредит, — предупреждают в ГУ МВД.