В Саратовской области ищут родственников погибшего солдата Великой отечественной войны. Об этом сообщает администрация Ивантеевского района.

Долгое время уроженец села Арбузовка Алексей Запольный считался без вести пропавшим.

— По архивным документам добровольцам поискового отряда «Доброе сердце» при Николаевском благочинии Покровской епархии Русской Православной Церкви совместно с военным комиссариатом Пугачева удалось установить, что боец погиб в полевом эвакопункте на станции «Лазаревская» Краснодарского края, — пишут в райадминистрации.

Солдат погиб 23 января 1943 года в возрасте 45 лет. Его имя будет увековечено на мемориале защитников Отечества в Лазаревском на Горке Героев на улице Шевченко. Об этом сообщает администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи.

Спустя 77 лет со дня смерти протоиерей Владимир Растопшин совершил панихиду по бойцу.

Сейчас администрация Ивантеевского района разыскивает родных Алексея Запольного.

Если вы обладаете информацией о родственниках Алексея Запольного, сообщите по номеру 8(4579) 5-16-33.