«Агентство по страхованию вкладов» выплатит вкладчикам обанкротившегося саратовского банка страховое возмещение. Информация об этом размещена на сайте Агентства.

Так, физические лица, имеющие вклад в АО «НВКбанк» имеют право получить 100 процентов от суммы открытых счетов,но не более 1, 4 миллиона в совокупности.

По вкладам в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в российских рублях, по установленному курсу ЦБ в день наступления страхового случая.

Выплаты пострадавшим вкладчикам Агентство начнет е позднее 7 февраля 2020 года. До этого времени Агентство разместит в сети Интернет подробную информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

— Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года, — уточники в Агентстве.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у АО «НВКбанк» в связи банкротством. Уже назначен руководитель временной администрации.