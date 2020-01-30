На градозащитном семинаре в Саратовской области заявлено о планах по разработке проектов защитных зон на объекты культурного наследия, сообщает пресс-служба регионального управления по охране объектов культурного наследия.

Для 20 объектов культурного наследия планируется разработать в 2020 году документацию на границы территории и проектов зон охраны.

Об этом заявил начальник управления по охране объектов культурного наследия регионального Правительства Владимир Мухин на тематическом семинаре «Сохранение исторического наследия городов ПФО: актуальная проблематика», который был организован участниками проекта ОНФ «Добровольцы культуры». Семинар проходит сегодня и завтра в Саратове и Энгельсе при участии писателя, публициста и члена центрального штаба ОНФ Захара Прилепина.

На тематическом круглом столе Владимир Мухин рассказал об основных направлениях деятельности в сфере градозащиты. Так, на территории области находится 5326 объектов культурного наследия. Порядка половины из них — в Саратове.

-В последнее время значительно увеличилось число контрольных мероприятий: если в 2017-м году их было четыре, в 2018-м — 69, то в 2019-м — уже 256. Важнейшим шагом было выделение из областного бюджета средств на разработку границ территории и проектов зон охраны объектов культурного наследия. За последние три года эти базовые документы приняты по значительному числу объектов. Сегодня их уже 109, из которых половина разработана на бюджетные средства, — отметил Владимир Мухин.

По его словам, благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина удалось организовать и провести в отношении 104 объектов историко-культурную экспертизу обоснованности включения в реестр. А для 23 объектов разработаны проекты реставрации. Среди них Вольский краеведческий музей, Краеведческий музей в Саратове, казармы Деконского на Ильинской площади, Музей Константина Федина, усадьба в селе Пады и другие.

На 2020 год также предусмотрено выделение средств из областного бюджета на проведение экспертиз обоснованности включения выявленных объектов в реестр и дальнейшую разработку ПЗО, что позволит расширить работу и на другие муниципалитеты — Энгельс, Балаково, Вольск.

Эксперты ОНФ оценили работу по охране культурного наследия в области как удовлетворительную.